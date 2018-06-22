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Зеленоградцам расскажут о народных традициях воспитания детей
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Зеленоградцам расскажут о народных традициях воспитания детей 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На летней веранде КЦ «Зеленоград» 29 июня в 11.00 состоится интерактивная лекция «Игровая народная традиция в воспитании детей».
Проведет руководитель Московского городского творческого коллектива «Этно-клуб „Дикое поле“ Валентина Деревянкои участники коллектива.
На мероприятие приглашаются родители с детьми, входсвободный. Народные игры — не развлечение, а особый методвовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности.
Русские народные игры имеют многовековую историю, онисохранились до наших дней изглубокой старины, передаваясьиз поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальныетрадиции. Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в ловкости.
— Но чем помогут современной молодежи старые традиции?
— Чтобы парень чувствовалсебя уверенно во взрослой жизни, ему в детстве в игровой форме надо примерить на себя рольмужчины, — уверена ВалентинаМихайловна. — Посмотрите весной на стайку уток — все, казалось бы, одинаковые, но селезень ведет себя так, словно онединственный красавец на пруду. И у людей зачастую успехадобивается тот, кто уверен в  себе, кто не боится показаться смешным, кто не приходит в отчаяние от напускного равнодушия понравившейся девушки. А девочке понравится чувствовать себя избранницей, единственной и неповторимой. Учиться надо у природы, а не по сомнительным книжкам „Как выйти замуж“.
Обо всем этом участникам мероприятия расскажут игры и песни, хоровод „Селезень утку догонял“ и другие ролевые танцы. И, пока ваши дети не уткнулись в компьютерные игры — пусть потанцуют!
Фото: lubodar.info
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