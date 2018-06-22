Зеленоградцам расскажут о народных традициях воспитания детей

На летней веранде КЦ «Зеленоград» 29 июня в 11.00 состоится интерактивная лекция «Игровая народная традиция в воспитании детей».

Проведет руководитель Московского городского творческого коллектива «Этно-клуб „Дикое поле“ Валентина Деревянкои участники коллектива.

На мероприятие приглашаются родители с детьми, входсвободный. Народные игры — не развлечение, а особый методвовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности.

Русские народные игры имеют многовековую историю, онисохранились до наших дней изглубокой старины, передаваясьиз поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальныетрадиции. Собирались мальчишки и девчонки за околицей, водили хороводы, пели песни, играли в горелки, салочки, состязались в ловкости.

— Но чем помогут современной молодежи старые традиции?

— Чтобы парень чувствовалсебя уверенно во взрослой жизни, ему в детстве в игровой форме надо примерить на себя рольмужчины, — уверена ВалентинаМихайловна. — Посмотрите весной на стайку уток — все, казалось бы, одинаковые, но селезень ведет себя так, словно онединственный красавец на пруду. И у людей зачастую успехадобивается тот, кто уверен в себе, кто не боится показаться смешным, кто не приходит в отчаяние от напускного равнодушия понравившейся девушки. А девочке понравится чувствовать себя избранницей, единственной и неповторимой. Учиться надо у природы, а не по сомнительным книжкам „Как выйти замуж“.

Обо всем этом участникам мероприятия расскажут игры и песни, хоровод „Селезень утку догонял“ и другие ролевые танцы. И, пока ваши дети не уткнулись в компьютерные игры — пусть потанцуют!

Фото: lubodar.info