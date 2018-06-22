В Нижнем Новгороде представили практики социального предпринимательства

Летний лагерь «Дом удивительных людей» работает на территории Нижегородской области с 2016 года. В 2017 году проект получил грант Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области и фонда «Наше будущее». В 2018 году участие в работе лагеря принимают семь семей, в которых растут дети с нарушениями слуха и зрения, а также более 20 педагогов и волонтеров.

"Я высоко оцениваю системный подход к развитию социального предпринимательства, который существует в Нижегородской области. Коллеги показали инфраструктурный центр поддержки ресурсов, это центр инноваций в социальной сфере, задачей которого является поддержка, образование и сопровождение социальных проектов, а также помощь в получении мер поддержки регионального и федерального уровня — грантов, субсидий и финансирования", — цитирует пресс-служба слова Чупшевой.

По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, особенно значимые для общества социальные инициативы должны получить государственную поддержку.

"Повышение качества социальных услуг для нижегородцев — одна из целей стратегии развития Нижегородской области. Это приоритетная задача, которая будет стоять в рамках работы над стратегией. Несколько месяцев назад мы открыли первый в регионе бизнес-инкубатор для социально-ориентированных организаций. Надеемся, что уже к концу года мы сможем обеспечить, чтобы соответствующие социально-ориентированные организации оказывали до 10% услуг населению. Мы будем поддерживать, субсидировать часть затрат, чтобы они для населения оставались бесплатными", — подчеркнул глава региона.

"Дом удивительных людей" открывает принципиально новые возможности развития и реабилитации детей с множественными нарушениями. Особенному ребенку нужна помощь целого ряда специалистов, которые, как правило, работают автономно: каждый по отдельности смотрит ребенка и дает свои рекомендации. В «Доме удивительных людей» педагоги, дефектологи, психологи вместе наблюдают детей в течение двух недель, обмениваются мнениями и прогнозами, составляют индивидуальную комплексную программу развития каждого ребенка.

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