Избившая ребенка под Ростовом-на-Дону мать ранее уже была лишена родительских прав 

Выяснилось, что у женщины трое детей, одного из которых у нее забрали по решению суда.
В комиссии ПДН Октябрьского района Ростовской области рассказали про нерадивую мать.
«Она у нас поставлена на учет с занесением в базу данных. Рассматривалась она в качестве того, что ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина находится в Шахтах, ей оказана материальная помощь от управления соцзащиты», — рассказали в комиссии.
Кроме того, мать троих детей пытается трудоустроиться в центре занятости населения.
30‐летняя Ольга Б. избила малолетнего ребенка из‐за того, что тот отказывался ее слушаться. Мальчик получил множество травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и лишения женщины родительских прав.