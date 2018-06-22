Избившая ребенка под Ростовом-на-Дону мать ранее уже была лишена родительских прав

Выяснилось, что у женщины трое детей, одного из которых у нее забрали по решению суда.

В комиссии ПДН Октябрьского района Ростовской области рассказали про нерадивую мать.

«Она у нас поставлена на учет с занесением в базу данных. Рассматривалась она в качестве того, что ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности. Женщина находится в Шахтах, ей оказана материальная помощь от управления соцзащиты», — рассказали в комиссии.

Кроме того, мать троих детей пытается трудоустроиться в центре занятости населения.

30‐летняя Ольга Б. избила малолетнего ребенка из‐за того, что тот отказывался ее слушаться. Мальчик получил множество травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и лишения женщины родительских прав.