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Дарвиновский музей подарил праздник детям с ограниченными возможностями
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Дарвиновский музей подарил праздник детям с ограниченными возможностями 

Вестник Бутова 41 минуту назад
Фото: Вестник Бутова
Вчера наш сайт сообщил о том, что юные гости Москвы всё лето смогут посещать Дарвиновский музей бесплатно, а болельщики футбольного чемпионата (при наличии FAN ID) — за полцены. Сегодня мы сообщаем о новой гуманитарной акции музея.
«Музей для всех детей» — так названа созданная в Дарвиновском музее инклюзивная программа, рассчитанная на ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Ознакомившись со свето-видео-музыкальной композицией «Живая планета» и услышав краткое приветствие с сурдопереводом, дети и подростки вместе с гидами и волонтёрами стали знакомиться с экспонатами музея.
Работники Дарвиновского музея продумали всё так, чтобы каждый занимался по индивидуальной программе. Одни отправились знакомиться с миром динозавров, другие — с обитателями разных континентов и морей, третьи изучали следы животных наших широт. А в конце мероприятия на площадке перед музеем ребята и взрослые смогли пообщаться с собаками-спасателями и их хозяевами.
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