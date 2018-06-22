Из омского лагеря срочно вывозят детей из-за инфекции

В лагере «Солнечная поляна», где недавно был госпитализирован ребенок, досрочно закрывают смену. В нескольких отрядах у детей проявились симптомы инфекции. "Омск Здесь" стало известно, что сегодня из лагеря «Солнечная поляна» вывезут отдыхающих детей. Родителей уже уведомили, что сегодня вечером автобусы с ребятишками прибудут к «Арене Омск».

— Дочь написала мне сегодня, что вчера ее рвало, как и еще нескольких детей в их отряде и соседних, — рассказала корреспонденту «Омск Здесь» одна из мам, попросившая не указывать ее имя. — Недавно была информация о госпитализированном ребенке, который якобы отравился пищей, привезенной родителями, так вот — это неправда. Рвота была у детей из разных отрядов в разные дни. В лагере ходит какая-то инфекция. Оповещения о досрочном окончании смены пришли уже всем родителям, с которыми мы общаемся. Отдых детей испорчен, планы родителей сорваны. При этом детей попросили не говорить родителям, что в лагере найдена инфекция. Они должны сказать, что смену закрывают в целях профилактики, глупость несусветная.

Женщина отметила, что ее дочь уже не первый раз отдыхает в «Солнечной поляне», но в предыдущие годы ситуаций с заболеванием детей не было. Ребенок также рассказал маме, что в лагере после того как одного ребенка увезли в город на лечение, каждый день были проверки специалистов Роспотребнадзора , которые, видимо, решили, что проще закрыть лагерь, чем допустить дальнейшее заболевание детей.

Директор лагеря «Солнечная поляна» по телефону подтвердил, что сегодня в 20:00 детей действительно вывезут из лагеря, но причину не назвал.

— Начальник эпидемиологического отдела готовит информацию о закрытии лагеря, в течение дня она появится на нашем официальном сайте, — сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Омской области.