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Под Омском закрыли детский лагерь из-за вспышки острой кишечной инфекции
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Под Омском закрыли детский лагерь из-за вспышки острой кишечной инфекции 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 22 июн — РИА Новости. Острая кишечная инфекция стала причиной закрытия детского оздоровительного лагеря «Солнечная поляна» под Омском, в результате чего 300 детей отправлены домой, сообщает правительство региона.
По его данным, 16 июня в детском оздоровительном лагере у одного ребенка диагностировали признаки отравления. Об этом сразу же сообщили его родителям, которые забрали ребенка домой и обратились в больницу. По данным на 18 июня состояние мальчика оценивалось как удовлетворительное. В этот же день, 18 июня, в детский лагерь выехали специалисты областного управления Роспотребнадзора, которые взяли пробы на исследование. Во время проверки был выявлен ряд нарушений и зарегистрировано три случая заболевания острой кишечной инфекцией.
"Как сообщил Александру Буркову (глава региона — ред.) руководитель областного Роспотребнадзора Сергей Крига, в двух случаях диагноз подтвердился, также установлено, что еще шестеро воспитанников лагеря являются носителями норовируса. Принято решение о временном приостановлении деятельности детского лагеря. Сегодня (в пятницу — ред.) 300 детей будут доставлены домой. Автобусы с воспитанниками лагеря приедут к «Арене-Омск» сегодня вечером", — говорится в сообщении.
Глава Омской области поручил в недельный срок проверить все детские оздоровительные лагеря и в течение пятницы проверить состояние всех детей, привезенных из лагеря. В случае необходимости — оказать медицинскую помощь. В отношении должностных лиц, виновных в произошедшем, по решению главы региона будет проведена служебная проверка.
По данным пресс-службы правительства, Бурков заявил, что выявленные нарушения санитарного законодательства в лагере «кричаще недопустимы».
"Как такие нарушения могли быть допущены? Первые сигналы взять ситуацию на контроль давались еще в конце прошлой недели. Но ведь даже не были выявлены контактные лица, которые переносили кишечную инфекцию. Я уже не говорю о состоянии пищеблока и молочных продуктов. Почему не проверяли? Это же здоровье наших детей! Родители доверили их оздоровление лагерю. Необходимо исключить повторение подобной ситуации в других лагерях", — сказал глава региона.
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