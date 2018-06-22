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Водные пистолеты, дартс, бассейны: опубликован список самых опасных игрушек лета
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Водные пистолеты, дартс, бассейны: опубликован список самых опасных игрушек лета 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Американская организация «Мир против игрушек, причиняющих вред» опубликовала ежегодный список самых опасных игрушек лета и предупредила родителей о том, что на отдыхе нельзя расслабляться. Самые опасные травмы дети получают в присутствии родителей, обычно в семейном кругу, на лужайке перед домом во время отдыха и шашлыков. Прежде чем давать ребенку игрушку или развлечение, необходимо убедиться в безопасности предмета, прочесть инструкцию по использованию и все время следить за детьми.
По версии организации, самыми опасными игрушками этого лета можно считать:
Квадроциклы. В США на квадроциклах ежегодно погибают 650 человек. Дети не могут справляться с управлением, квадроциклы чаще всего переворачиваются и пассажиров не спасают даже защитные шлемы и наколенники. Дети не должны ездить на квадроциклах.
Садовый дартс. А также рогатки и другие стреляющие игрушки. Попасть таким летящим оружием в ребенка очень опасно и может привести к травме, даже если вместо игры на конце дартс закреплены усиливающие полет мешочки с песком или камнями.
Водяные пистолеты. Прямым попаданием струи в глаз могут причинить ребенку вред и повредить зрение. Также ассоциация «Мир против игрушек, причиняющих вред» пишет об опасности удушения маленьких детей при помощи этой небезопасной игрушки.
Водные трассы (Slip ‘N Slide). Эти летние развлечения опасны для подростков и взрослых. Маленькие дети катаются на них легко, а вот у взрослых могут случиться травмы шеи, приводящие к параличу из-за того что при движении сжимается спинной мозг. Это игрушка с ложным ощущением безопасности.
Надувные и стационарные бассейны на дачном участке. Дети без присмотра могут упасть в них и утонуть в считаные минуты. Любой открытый резервуар с водой на участке может быть потенциально опасен для детей. Сюда же нужно отнести бочки для полива.
В списке опасных летних игрушек и развлечений оказались также батуты; трехколесные низкие самокаты, используемые вблизи дорог и бассейнов; а также игрушки с мелкими деталями, в которые играют дети не по возрасту. Родителям нельзя терять бдительность и нужно помнить, что без присмотра дети могут причинить себе вред даже самыми безопасными, на первый взгляд, вещами.
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