В Омске экстренным проверкам подвергнут все загородные лагеря

После выявления кишечной инфекции в лагере «Солнечная поляна» другие оздоровительные лагеря проверят специалисты Минздрава Роспотребнадзора . В загородном лагере «Солнечная поляна» омский Роспотребнадзор выявил нарушения санитарного законодательства. Во время пребывания в лагере первой смены детей было зарегистрировано три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Сегодня стало известно, что детей досрочно вывозят из лагеря и сегодня вечером их должны встретить родители. По этому поводу в областном правительстве провели оперативное совещание, в котором участвовали заместители председателя правительства Владимир Компанейщикова и Андрей Стороженко, министр по делам молодежи Дмитрий Крикорьянц и глава Омского района Геннадий Долматов.

С 18 июня, когда в «Солнечной поляне» начали проверки специалисты областного управления Роспотребнадзора, был выявлен ряд нарушений и зарегистрировано три случая заболевания острой кишечной инфекцией. По словам руководителя областного Роспотребнадзора Сергея Криги, в двух случаях диагноз подтвердился. Установлено, что еще шестеро детей в лагере являются носителями норовируса.

Принято решение о временном приостановлении деятельности детского лагеря. Сегодня 300 детей будут доставлены домой. Автобусы с воспитанниками лагеря приедут к «Арене Омск» уже вечером, — сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Владимиру Компанейщикову поручено в течение недели провести проверки в оздоровительных лагерях области. Министр здравоохранения региона Андрей Стороженко должен сегодня проверить состояние всех детей, приехавших из лагеря и оказать медицинскую помощь всем, кому она потребуется. Должностных лиц, которые виноваты в произошедшем, ожидают служебные проверки. При этом в правительстве недоумевают, почему ситуация дошла до преждевременного закрытия смены и вывоза детей, ведь первые случаи заболевания возникли еще неделю назад. При этом контактные лица, которые переносили кишечную инфекцию, не были выявлены, как не были проверены молочные продукты и состояние пищеблоков.

Ситуация кажется вопиющей, потому что перед началом оздоровительного сезона чиновники заявляли о крупной сумме, выделенной на подготовку лагерей к приезду детей, и о беспрецедентных мерах безопасности отдыхающих.

Напомним, 17 июня в социальных сетях появилась информация о заболевших детях в лагере «Солнечная поляна», а на следующий день туда отправились с проверкой специалисты Управления Роспотребнадзора Омской области. Сегодня стало известно, что из-за инфекции первая смена детей, отдыхающих в лагере, вечером будет вывезена в Омск.