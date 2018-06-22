Здесь развяжут язык любому

Дети, изучающие иностранный язык, всегда нуждаются в лингвистической практике, её никогда не бывает много, потому что выучить язык можно только тогда, когда ты говоришь на нём каждый день в окружении его носителей. Как говорят, учишь иностранный язык — вживаешься в душу другого народа. Поэтому, что ни говори, только школьными, даже очень продвинутыми, занятиями ограничиться нельзя. Нужно погружение в среду — это считается самым эффективным и мотивирующим способом изучения языков.

Трёхмесячная армия для подростка

А где же эту среду взять? На лингвистических каникулах — когда дети могут поехать в страну изучаемого языка и даже поучиться в местной школе, а в более бюджетном варианте — побыть в летнем лагере с носителями языка.

Такой опыт самостоятельной жизни, пусть и под присмотром, в чужой стране взрослеющим подросткам очень полезен, это такая маленькая «армия» для мальчиков и девочек, после неё дети становятся намного ответственнее, умеют сами принимать решение и отвечать за свои поступки.

Конечно, больше всего таких лингвистических программ разработано для английского языка, но есть и для других языков, в частности для немецкого. Вот уже несколько лет Русско-немецкий центр встреч (DRB) проводит такие «лингвистические каникулы» — здесь это называется «Школьные каникулы Teamgeist». На базе DRB они существуют более 15 лет и привлекают 350 участников в год. Самое интересное –и возможно, самое сложное в психологическом плане — это выезд в Германию, где дети живут в обыкновенных немецких семьях и ходят в самые обычные местные школы. Попадают на эту программу по конкурсу доктора Гёбеля. Конкурс Питера Гёбеля существует с 1994 года, он дал возможность многим школьникам из России не только улучшить свой немецкий язык, но и увидеть страну изучаемого языка «изнутри». Координатор этой программы от DRB Юлия Семёнова призналась, что именно этот конкурс определил выбор её профессии: — Мне было 15 лет, когда моя учительница немецкого предложила мне попробовать. Сначала я обрадовалась, потом испугалась: вдруг я не потяну три месяца в чужой стране, с чужими людьми? И хотя я успешно прошла оба тура конкурса — фактически это экзамены, — но сомнения остались. Родные и учителя уговорили меня идти до конца, и сегодня я счастлива, что они так поступили. Семья, в которую я попала, отнеслась ко мне как к родной — так в этой программе заложено, российского школьника здесь берут в «члены семьи». Хотя «временных родителей» принято называть по имени и на «ты», но я их скоро незаметно стала звать мама и папа. А когда мы поехали в гости к их родителям, для меня они стали назваными дедушкой и бабушкой. В школе тоже всё было хорошо, хотя учиться по всем предметам на немецком языке — это вовсе не то же самое, что ходить на уроки немецкого в российской школе. Хорошо хоть химические и математические формулы такие же. Надо мной взяли шефство некоторые ребята, а сыновья моих «родителей», они были уже студентами и не жили дома, отнеслись ко мне как к младшей сестре. С моей немецкой «семьёй» я до сих пор переписываюсь, когда бываю в Германии в их краях, под Лейпцигом, — заезжаю к ним. Я считаю, что такой опыт самостоятельной жизни, пусть и под присмотром, в чужой стране взрослеющим подросткам очень полезен, это такая маленькая «армия» для мальчиков и девочек, после неё дети становятся намного ответственнее, умеют сами принимать решение и отвечать за свои поступки.

Как взять немецкого «языка»

Поскольку дети все разные, то по-разному проходит разлука с домом — кто-то счастлив сменить обстановку, кто-то тоскует по близким, по родному городу, –продолжает Юлия. — Мы просим родителей не докучать детям звонками, но и дети должны время от времени сообщать о себе — послать sms, электронное письмо. Конечно, мы в полном контакте с принимающей семьёй, но иногда возникают ситуации, требующие вмешательства. Например, девочка не привыкла к пунктуальности, обещала прийти в 6 вечера — пришла в 8. Немецкая «мать» её отругала, девочка обиделась и захотела уехать. К счастью, обиды с обеих сторон не были смертельными, и всё наладилось. Ведь «приёмные семьи» для конкурса доктора Гёбеля отбираются очень тщательно, и психическая устойчивость здесь не на последнем месте. Как и послушание со стороны «временного ребёнка», без всякого выпендривания. Сказал — сделал. Стирка раз в неделю — значит, стирка. Кстати, вещи с собой брать нужно простые и практичные, в стразах и кружевах в немецкие школы ходить не принято. Помочь на кухне? Обязательно! Соблюдать правила гигиены и нормы поведения? Железно! Многие спрашивают нас, зачем этим немецким семьям такое отягощение в виде «приёмного ребёнка» из чужой страны, ведь за это они не получают ни цента. А затем, что людьми из этих семей движет желание помочь чужестранным детям изучить немецкий язык, это их добрая воля и вклад в укрепление мира во всём мире, если говорить выспренно.

В таких забавных и поучительных тренингах дети совершенствуют своё знание языка, оттачивая его на подвернувшихся под руку горожанах.

Есть также возможность поехать в международные лингвистические лагеря в Германию и Австрию — на срок меньше месяца, там отдых сочетается с очень интенсивным обучением языку. Дети разбиваются на разные возрастные группы, от 11 до 17 лет. В таком лагере живут как в молодёжном хостеле, это очень демократический формат, фактически турбаза, только языковая. Такие поездки обычно называют «шоколадные каникулы» — потому что от немецкого и австрийского шоколада отказаться практически невозможно, даже если экономить на всём остальном. Сопровождающий с детьми 24 часа в сутки — это педагог из Петербурга, то есть свой. Излюбленные игры в таких лагерях — уличные квесты. Например, «Обмен». Детям дают обычную шариковую ручку, и они должны у прохожих обменять её на что-нибудь другое, что дадут. Ну и потом дальше менять, в течение часа. Кто интереснее всех поменялся — тот молодец. Разумеется, все разговоры с прохожими проходят только по-немецки. Другой квест — прогулка по городу без карты, нужно спрашивать дорогу у прохожих. Педагог стоит в сторонке и наблюдает, но не вмешивается, даже если его подопечные пошли совсем не туда, пусть выпутываются сами. В таких забавных и поучительных тренингах дети совершенствуют своё знание языка, оттачивая его на подвернувшихся под руку горожанах.

От тайги до британских морей

А как у нас обстоит дело с другими языками? Английский язык Ну, этого-то добра у нас навалом. Языковой центр «TOPS» в Петербурге предлагает летние занятия для дошкольников и школьников в городе, а также языковые лагеря в Великобритании и в Ирландии, и даже в Праге (хотя странно, в Праге логичнее учить немецкий, поскольку страна была частью Великой Римской империи, или хотя бы чешский). Довольно много образовательных центров берутся устроить вашего ребёнка в лагерь, где изучают английский язык с его носителями, причём находиться он может как в Финляндии, так и в Дании. Вокруг крупных городов есть такие лагеря, а уж в Московской и Ленинградской областях — тем более. Есть лингвистические лагеря в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа, они, разумеется, дороже –как и всякий отдых на юге (а язык там точно такой же, как и в Подмосковье). Обычно обещают настоящих англичан-преподавателей, в крайнем случае ирландцев, но в действительности они часто оказываются американцами, что для нашего рязанского акцента тоже хорошо. Впрочем, американский английский — это не тот язык, которому надо посвящать школьные каникулы в объёме 50 академических часов, если только вы не собираетесь срочно переезжать в Сан-Франциско. Да и в Сан-Франциско, положа руку на сердце, вам больше пригодится испанский. Испанский язык Поскольку язык очень популярный, то и лагерей, где можно его поучить летом, тоже становится всё больше. В Барселоне, Сотогранде, Валенсии, Сеговии, Малаге, Мадриде и других городах страны есть школы, где обучают иностранных детей испанскому языку, причём программы есть даже для дошкольников. Очень умилило описание кампуса в окрестностях города Сан-Себастьян: «Студенты размещаются в 6-местных комнатах на территории лагеря. Туалеты и душевые раздельные: для мальчиков и девочек. На ночь общежитие запирается на ключ, ведётся 24-часовое наблюдение за детьми». В Питере и в Москве есть фирмы, оказывающие образовательные услуги, которые могут порекомендовать в качестве носителя языка филиппинцев, мексиканцев или чилийцев, поскольку эти страны развивались на культуре испанских колонизаторов. Берегитесь! Возможно, это очень милые люди, но их акцент и особенности лексики вы потом не вытряхнете из своего ребёнка годами. Французский язык В подмосковном лагере «Montana Camp» детей учат французскому языку (к слову, английскому и немецкому — там же, просто в других группах). Организаторы обещают, что их преподаватели, носители языка, — это профессионалы, и дети будут оттачивать самое что ни есть литературное произношение. При определённой настойчивости через некоторые школы французского, например «Мон Макарон» (Санкт-Петербург), или многочисленные московские языковые курсы можно узнать, как попасть во Францию на «лингвистические каникулы». Итальянский язык Итальянский как иностранный встречается сегодня в школах очень редко. Как правило, он идет факультативом в довесок к испанскому или французскому (языки романских групп немножко похожи). Но и в Италии есть лагеря, где дети учат язык, причём всё это на фоне величайших культурных памятников, которыми буквально набита эта страна. Увы, язык здесь преподают не так интенсивно, как в английских или немецких лагерях, здесь больше культурно-развлекательная (или только развлекательная) программа, например, в лагере в Римини, популярнейшем месте отдыха. А ведь были времена, когда в России лучших выпускников Императорской академии художеств отправляли пенсионерами (то есть на содержании) в Италию не только учиться античному искусству, но и просто путешествовать, изучать страну и её культуру. До шести лет эти пенсионеры оттачивали своё мастерство за казённые деньги, прежде чем приступить к своим трудам уже в России! Финский язык Как ни странно, проще найти лингвистические лагеря в Финляндии с английским языком, нежели с финским. А что же финский? Он ведь так востребован в Санкт-Петербурге, где почти каждый горожанин уже побывал в соседней стране, чтобы отдохнуть, попутешествовать или хотя бы зайти в магазин. Конечно, в Финляндии можно объясниться и на английском, много где уже и на русском, в конце концов –жестами, но многие хотят знать о соседней стране больше и понимать язык её жителей. Пожалуй, только один языковой лагерь можно порекомендовать тем, кто хочет научить ребёнка финскому языку, — это «Aurinko Cump», который организует Ингерманландский учебно-научный центр. Лагерь этот работает не только в Финляндии — он стал выезжать и в Чехию, Германию, Данию. Проект существует с 2000 года в рамках программы приграничного сотрудничества, поддержанной правительствами Финляндии и России. Но есть и другой путь (были бы деньги): снять на месяц квартирку в каком-нибудь городе с университетом, например, Турку или Тампере, и нанять учителем студента, специализирующегося на финском языке или школьном преподавании, но не иностранца, чтобы финский язык был ему родным. Студенту заработок — вашему ребёнку знания. Чтобы вышло подешевле, лучше скооперироваться с парой-тройкой таких же родителей, так получится микро-класс, это ещё удобнее для обучения. Китайский язык Вовсе не только на Дальнем Востоке китайский язык становится актуальным. Всё более тесные контакты с бизнесом из Поднебесной заставляют российских родителей разворачиваться в сторону необычного для нашего уха звучания и совершенно фантастических на первый взгляд иероглифов. И уже работают образовательные центры, которые принимают российских детей на каникулы в Китае, например, лингвистический центр «Солнышко». Всё практически то же самое, что с обучением европейским языкам, методика учитывает менталитет наших детей, но, поскольку окружение всё-таки совершенно необычное, плюс уклон в конфуцианство, в этом случае хотя бы на первый раз рекомендуется поехать с кем-то из родителей для помощи в адаптации, поэтому лагерь позиционируется как семейный. Придётся привыкнуть и к тому, что в китайской школе не забалуешь –дисциплина, как в армии. Потом, как показывает опыт, умные дети приспосабливаются, привыкают и находят массу плюсов и в китайском языке, и в китайской школе, и в самой стране. Такие дети заводят себе китайских друзей, общаются с ними в Интернете, совершенствуя язык, приезжают ещё и ещё раз. Ну а кто не приспосабливается… тот просто больше в Китай ни ногой!