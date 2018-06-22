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В Минспорте объяснили, отчего заболел ребенок в лагере, где из-за инфекции досрочно окончилась смена
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В Минспорте объяснили, отчего заболел ребенок в лагере, где из-за инфекции досрочно окончилась смена 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Чиновники уверены, что ребенок заразился кишечной инфекцией до приезда в оздоровительный лагерь. Пресс-служба министерства по делам молодежи и физической культуры и спорта Омской области объяснила, как ребенок в лагере «Солнечная поляна», откуда сегодня экстренно вывезут детей, заразился кишечной инфекцией.
— Проверкой установлено, что на момент заезда в детский оздоровительный лагерь «Солнечная поляна» ребенок был инфицирован — в семье накануне заболел отец. Болезнь у ребенка проявилась на третий день пребывания в лагере, — пояснила заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок.
По информации пресс-службы, с 22 июня работа лагеря временно приостановлена. Сегодня в 18:00 детей вывезут из лагеря для передачи родителям. Распространение заболевания детей локализировано. Лагерь должен продолжить работу после санитарной обработки. Родителям обещают вернуть деньги, уплаченные за путевку.
Напомним, сообщение о госпитализации ребенка из лагеря «Солнечная поляна» появилось 17 июня в социальных сетях. В Роспотребнадзоре подтвердили, что туда направлены проверяющие, в Минздраве же отметили, что заболевший ребенок отравился продуктами, которые привезли ему родители. В неоконченную смену в «Солнечной поляне» пребывало 300 детей. Они должны были отдыхать здесь до 4 июля. Сегодня стало известно, что все загородные лагеря региона в течение недели ожидают экстренные проверки.
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