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Уральские врачи выходили экстремально недоношенную девочку
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Уральские врачи выходили экстремально недоношенную девочку 

Детстрана.ру 40 минут назад
Фото: Детстрана.ру
Малышка родилась на сроке 23 недели весом всего 370 г, путем кесарева сечения. Девочка была размером с ладонь, сообщает Mail.ru. Врачи из областной детской клинической больницы Екатеринбурга приложили все усилия, чтобы выходить ее, и сейчас уже можно сказать, что критический порог пройден. Девочка активно набирает вес, самостоятельно ест из бутылочки — сейчас ее масса тела составляет 2085 г. По мнению педиатров, выписка не за горами. Врачи подчеркивают, что помогать родителям сохранить спокойствие и самообладание в течение долгих месяцев неизвестности — не менее важная задача, чем выхаживание малыша.
Как сообщили в Минздраве, успешное выхаживание младенца весом менее 400 г — уникальное событие в мировой врачебной практике.
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