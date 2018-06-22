Уральские врачи выходили экстремально недоношенную девочку

Малышка родилась на сроке 23 недели весом всего 370 г, путем кесарева сечения. Девочка была размером с ладонь, сообщает Mail.ru . Врачи из областной детской клинической больницы Екатеринбурга приложили все усилия, чтобы выходить ее, и сейчас уже можно сказать, что критический порог пройден. Девочка активно набирает вес, самостоятельно ест из бутылочки — сейчас ее масса тела составляет 2085 г. По мнению педиатров, выписка не за горами. Врачи подчеркивают, что помогать родителям сохранить спокойствие и самообладание в течение долгих месяцев неизвестности — не менее важная задача, чем выхаживание малыша.

Как сообщили в Минздраве, успешное выхаживание младенца весом менее 400 г — уникальное событие в мировой врачебной практике.