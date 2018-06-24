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В Евпатории пройдет международный фестиваль «Земля. Театр. Дети»
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В Евпатории пройдет международный фестиваль «Земля. Театр. Дети» 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости Крым. В Евпатории с 1 по 7 июля пройдет международный фестиваль «Земля. Театр. Дети». Об этом сообщает Туристический портал Республики Крым.
Мероприятие, история которого насчитывает более четверти века, — один из ведущих детских театральных форумов на территории СНГ, который часто называют «Детскими Каннами».
Фестиваль ежегодно меняет формат, продиктованный темой. Например, участники отправлялись в импровизированное плавание на пиратском корабле и путешествие по карнавалам мира.
Каждый год программа фестиваля включает международный фотопроект «Театральная фотография», конкурс «Песня о Евпатории», настоящий футбольный матч, фестиваль капустника и бал-маскарад.
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