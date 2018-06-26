Названа главная польза занятий музыкой для детей

Группа американских исследователей выяснила, что игра на фортепиано не только развивает музыкальный слух, но и помогает детям лучше учить иностранные языки.

Это удалось выяснить во время исследования, проводившегося с китайскими дошкольниками, которые на протяжении 6 месяцев обучались игре на музыкальном инструменте. В эксперименте приняло участие 74 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет, говорящих на китайском языке.

В начале исследования ученые разделили детей на три группы. При разделении учитывались их умственные способности, память и внимание. После этого детям назначили дополнительные занятия, на которые они должны были ходить в течении полугода.

Детям из первой группы нужно было три раза в неделю ходить на 45-минутные занятия по игре на фортепиано, вторая группа посещала уроки внеклассного чтения, а дети из третьей группы продолжили заниматься по привычной программе.

В начале исследования ученые предположили, что занятия музыкой помогут школьникам лучше различать тональности китайского языка.

Напомним, что в китайском языке существует пять тонов (пятый — нейтральный). В зависимости от тона одинаковые по произношению слова будут иметь разный смысл, поэтому крайне важно четко слышать и различать китайский тоны на слух.

В начале и в конце исследования ученые проверили слуховые способности детей. Дошкольникам включали запись с двумя отличающимися по высоте звуками и двумя словами, отличающиеся либо тоном, либо согласным или гласным звуком.

В ходе проверки мы выяснили, что у всех детей из трех групп улучшилось слуховое восприятие звуков, но дети из музыкальной группы лучше других проявили себя в заданиях по распознаванию слов, — пояснили американские ученые.

Чтобы подтвердить свои наблюдения, исследователи проверили способности детей при помощи электроэнцефалографии, которую снимали во время выполнения задания на распознавание. Этот способ также подтвердил, что игра на музыкальных инструментах способствует лучшему восприятию высоты звука, а также распознаванию тонов.

Авторы исследования пришли к выводу, что занятия музыкой помогают улучшить способности к распознаванию звуков. Но в ходе исследования ученые не обнаружили связи между игрой на музыкальны инструментах и улучшением успеваемости.

Несмотря на то, что связи между хорошей успеваемостью и занятием музыкой мы не обнаружили, исследование показывает, что получение музыкального образования в раннем школьном возрасте развивает языковые способности детей, — заключили ученые.