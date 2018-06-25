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Дети из «Московской смены» в ТЦСО «Новогиреево» ставят спектакли и совершают познавательные экскурсии
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Дети из «Московской смены» в ТЦСО «Новогиреево» ставят спектакли и совершают познавательные экскурсии 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Летний отдых детей, отдыхающих по программе «Московская смена» в ТЦСО «Новогиреево», насыщен событиями и интересными делами.
Первая смена из трех, которые организованы в Территориальном центре социального обслуживания «Новогиреево» называется «От прошлого к будущему». Тридцать детей из семей льготных категорий, проживающих в районе Новогиреево, отдыхают, занимаются спортом и творчеством, посещают интересные места Москвы и участвуют в социальных акциях. Дети посмотрели спектакль в театре «Жар-птица», подготовили и сыграли свой собственный спектакль под названием «В тридевятом царстве», приняли участие в мастер-классах в центре социокультурных программ «Интеграция», совершали познавательные экскурсии по паркам и природным территориям. Девочки подготовили и показали программу восточных танцев. И, конечно, проводятся разнообразные спортивные состязания, в которых с удовольствием участвуют все ребята. Для детей провели также большой праздник «Летние приключения в Кидбурге».
Накануне Дня памяти и скорби дети из «Московской смены» стали участниками мемориально-патронатной акции. Ребята привели в порядок мемориал воинам, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. А до конца смены детям предстоит еще много интересных и полезных дел, веселых дней и активных вечером.
Фото со страницы ТЦСО «Новогиреево» на фейсбук.
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