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Спектакли и интерактивные игры: в летнем лагере в Бибиреве продолжается «Московская смена»
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Спектакли и интерактивные игры: в летнем лагере в Бибиреве продолжается «Московская смена» 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
В начале июня на базе Спортивно-адаптивной школы Москомспорта открылся городской летний спортивный лагерь в рамках программы «Московская смена — 2018». Как сообщили в администрации учреждения, его посещают 50 спортсменов из отделений футбола, гандбола и настольного тенниса (спорт лиц с поражением ОДА и спорта глухих).
-В лагере дети занимаются спортивной подготовкой, тренеры организуют досуг детей в течение всего дня. Также они посещают различные выездные мероприятия и с у довольствием участвуют в активностях на территории школы, — рассказали в администрации САШ.
Так, недавно ребята посетили кукольный спектакль «Русалочка» в театре «Жар-Птица» на улице Стромынка, а на прошлой неделе к ним приезжал «КидБург», сотрудники которого познакомили детей с профессиями пожарного, полицейского и другими. (ип)
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