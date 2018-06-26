Спектакли и интерактивные игры: в летнем лагере в Бибиреве продолжается «Московская смена»

В начале июня на базе Спортивно-адаптивной школы Москомспорта открылся городской летний спортивный лагерь в рамках программы «Московская смена — 2018». Как сообщили в администрации учреждения, его посещают 50 спортсменов из отделений футбола, гандбола и настольного тенниса (спорт лиц с поражением ОДА и спорта глухих).

-В лагере дети занимаются спортивной подготовкой, тренеры организуют досуг детей в течение всего дня. Также они посещают различные выездные мероприятия и с у довольствием участвуют в активностях на территории школы, — рассказали в администрации САШ.

Так, недавно ребята посетили кукольный спектакль «Русалочка» в театре «Жар-Птица» на улице Стромынка, а на прошлой неделе к ним приезжал «КидБург», сотрудники которого познакомили детей с профессиями пожарного, полицейского и другими. (ип)