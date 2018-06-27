Никакого праздника: зауральские родители пожаловались на отмену новогодней сказки

Праздник отменили, а деньги не вернули

Родители пожаловались в Роспотребнадзор на спектакль «Снеговики — Миссия Новый год». Дети должны были получить подарки после представления, но накануне Нового года родители узнали об отмене спектакля.

— Индивидуальный предприниматель Жакупов А. М., который был организатором представления в Филармонии, на письменные заявления родителей не отвечал до марта. Поэтому взрослы обратились в Управление Роспотребнадзора, — сообщает пресс-служба ведомства.

По решению суда иск Роспотребнадзора удовлетворен, а с предпринимателя в пользу одного потребителя взыскано 6153 рублей (общая стоимость билета и подарка — 1800 рублей), а в пользу второго — 13911 рублей (общая сумма — 2200 рублей).