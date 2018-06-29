В школе № 1103 состоялась летняя премьера спектакля по пьесе В. Илюхова «Как Настенька чуть кикиморой не стала»

Театр-студия «Имаго» (режиссёр И. В. Алешечкина) с успехом выступила перед дошкольниками отделений № 2 и №4 учебного заведения. Об этом рассказывается на сайте школы.

Дети с восторгом посмотрели новый спектакль студии «Имаго» по пьесе В. Илюхова «Как Настенька чуть кикиморой не стала». Это волшебный спектакль о добре и зле, о взаимовыручке, о дружбе и вечных человеческих ценностях, которые воспитываются с раннего детства. Малыши получили море положительных эмоций. И самой главной наградой для артистов были громкие крики «Блаво!» от малыша, который пока не научился выговаривать букву «р».