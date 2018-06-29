В развивающем центре на Донецкой поставили спектакль «Здравствуй, лето»

В развивающем детском центре «Умка» на Донецкой улице поставлен спектакль «Здравствуй, лето» при активном участии воспитанников.

— В интерактивном кукольном спектакле дети приняли активное участие. Примеряли на себя роли лесных зверят, пели, танцевали, отгадывали загадки, весело и с пользой провели время, — отметили в центре.

Совместная творческая деятельность помогает ребятам развивать коммуникабельность, способствует сплочению детского коллектива, вовлекает ребят в интересный мир сюжетно-ролевой игры.

(ап)