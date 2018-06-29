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В развивающем центре на Донецкой поставили спектакль «Здравствуй, лето»
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В развивающем центре на Донецкой поставили спектакль «Здравствуй, лето» 

Управа района Марьино 1 час назад
В развивающем детском центре «Умка» на Донецкой улице поставлен спектакль «Здравствуй, лето» при активном участии воспитанников.
— В интерактивном кукольном спектакле дети приняли активное участие. Примеряли на себя роли лесных зверят, пели, танцевали, отгадывали загадки, весело и с пользой провели время, — отметили в центре.
Совместная творческая деятельность помогает ребятам развивать коммуникабельность, способствует сплочению детского коллектива, вовлекает ребят в интересный мир сюжетно-ролевой игры.
(ап)
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