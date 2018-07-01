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В Самаре бразильские болельщики устроили карнавал для маленьких пациентов клинической больницы
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В Самаре бразильские болельщики устроили карнавал для маленьких пациентов клинической больницы 

63.ru 4 часа назад
Фото: 63.ru
Болельщиков встретили на входе в стационар
В Самару прибывают бразильские болельщики. Часть из них устроила карнавал для маленьких пациентов самарской городской клинической больницы в воскресенье, 1 июля. Об этом сообщили в региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики.
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Болельщики подготовили для маленьких пациентов целую развлекательную программу
— Представители общественной организации Бразилии «Радостные болельщики» посетили маленьких пациентов детской городской клинической больницы. Яркими нарядами и веселыми песнями они создали для ребят настоящий бразильский карнавал, — рассказал представитель министерства.
Сборная Бразилии встретится с командой Мексики на «Самара Арене» в понедельник, 2 июля. Этот матч станет пятой по счёту игрой мундиаля для Самары.
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