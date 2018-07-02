Девять жителей Томска получили солнечный удар

За вторую половину июня бригады скорой помощи выезжали на вызовы в к девяти жителям Томска, получившим солнечный удар. Об этом сообщил главврач скорой помощи города Николай Родионов. Троим пациентам потребовалась госпитализация.

Родионов посоветовал до прибытия скорой перенести пострадавшего в тень или на свежий воздух. В помещении необходимо открыть окна и двери. Кроме того нужно охладить организм пострадавшего и дать ему прохладной чистой воды. Если человек ощущает слабость и тошноту, то следует уложить его на спину с приподнятыми ногами. К голове следует приложить холодные компрессы. Стесняющую дыхание одежду следует снять или расстегнуть.

Кроме того эксперт порекомендовал ограничить физические нагрузки в жару и употреблять легкоусвояемую и богатую витаминами пищу и пить больше воды.

Он также порекомендовал носить головные уборы, просторную светлую одежду и солнцезащитные очки.

Симптомами солнечного или теплового удара являются быстрая утомляемость, головная боль, замедленная спутанная речь, тошнота. При их появлении следует обратиться в ближайшую больницу.