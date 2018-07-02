Ещё
Девять жителей Томска получили солнечный удар
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Ты водишь!
Комедия
Купить билет
8 подруг Оушена
Боевик, Комедия, Криминальный
Купить билет

Девять жителей Томска получили солнечный удар 

РИА «ФедералПресс» 2 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
За вторую половину июня бригады скорой помощи выезжали на вызовы в к девяти жителям Томска, получившим солнечный удар. Об этом сообщил главврач скорой помощи города Николай Родионов. Троим пациентам потребовалась госпитализация.
Родионов посоветовал до прибытия скорой перенести пострадавшего в тень или на свежий воздух. В помещении необходимо открыть окна и двери. Кроме того нужно охладить организм пострадавшего и дать ему прохладной чистой воды. Если человек ощущает слабость и тошноту, то следует уложить его на спину с приподнятыми ногами. К голове следует приложить холодные компрессы. Стесняющую дыхание одежду следует снять или расстегнуть.
Кроме того эксперт порекомендовал ограничить физические нагрузки в жару и употреблять легкоусвояемую и богатую витаминами пищу и пить больше воды.
Он также порекомендовал носить головные уборы, просторную светлую одежду и солнцезащитные очки.
Симптомами солнечного или теплового удара являются быстрая утомляемость, головная боль, замедленная спутанная речь, тошнота. При их появлении следует обратиться в ближайшую больницу.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В лагере «Серебряный ручей» после массового отравления начались проверки Опять отравление: у детей из лагеря в Верхней Пышме нашли кишечную инфекцию «Директор виноват»: суд разрешил открыть скандальный лагерь «Лапси» в Севастополе
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«И тут Остапа понесло»: помните ли вы фильм26
Арья Старк простилась с «Игрой престолов»1
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки12
Тест: из какого фильма этот персонаж5
Фильмы, предсказавшие события из будущего
Видео
03:35
Клип Ники Минаж набрал полтора миллиона просмотров за сутки
Концерты
02:57
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Кино
00:54
Победительницу «Евровидения» обвиняют в плагиате
Концерты
03:26
Знаменитая певица застряла под потолком на концерте
Концерты
08:23
В кого превращаются актеры из триллеров без грима
Кино
03:21
Юные актеры: тогда и сейчас
Кино
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
ТВ
00:40
Созданы роботы, которые заменят каскадеров в кино
Кино
01:41
Недетские сцены в мультиках, которые вы пропустили
Кино
02:59
Как искали женские ноги для советского кинохита
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение