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В погоне за селфи ярославский подросток получил удар током и упал с моста
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В погоне за селфи ярославский подросток получил удар током и упал с моста 

Газета.Ru 3 июля 2018
Фото: ТАСС
В поселке Семибратово Ярославской области подросток зацепился за линию электропередач и упал с моста. Об этом сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК по Ярославской области.
По имеющейся информации, подросток во время прогулки с друзьями попытался сделать эффектную фотографию, для чего забрался на арку железнодорожного моста. Зацепившись за провод контактной сети, юноша получил удар током и упал.
По сообщению местных СМИ, 15-летний подросток в настоящий момент в тяжелом состоянии находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.
Также отмечается, что ведется расследование причин трагедии. В нем принимает участие уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.
Ранее сообщалось, что двух девушек из Германии ударила молния в тот момент, когда они делали селфи.
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