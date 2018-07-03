В погоне за селфи ярославский подросток получил удар током и упал с моста

В поселке Семибратово Ярославской области подросток зацепился за линию электропередач и упал с моста. Об этом сообщает сайт телеканала «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ СК по Ярославской области.

По имеющейся информации, подросток во время прогулки с друзьями попытался сделать эффектную фотографию, для чего забрался на арку железнодорожного моста. Зацепившись за провод контактной сети, юноша получил удар током и упал.

По сообщению местных СМИ, 15-летний подросток в настоящий момент в тяжелом состоянии находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Также отмечается, что ведется расследование причин трагедии. В нем принимает участие уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин

Ранее сообщалось, что двух девушек из Германии ударила молния в тот момент, когда они делали селфи.