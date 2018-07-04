Как с пользой впасть в детство на уикенд

Десятки снеговиков из сена, гигантская розовая утроба, закопанные в лесу секретики, поляна, где все можно бить и ломать, пейзажи на пленэре, факельное шествие, сжигание звездочек из сена и ночные просмотры мультиков под стрекотание настоящего киноаппарата — эти и многие другие несерьезные занятия ждали детей и их родителей на «Детском Архстоянии», ежегодном фестивале под открытым небом в знаменитом ландшафтном парке в Никола— Ленивце.

Пять часов на машине от Москвы, и мы с сыном оказываемся на знакомой и вкусно пахнущей травой и лесом Калужской земле, в парке «Никола-Ленивец». Его мы любим и приезжаем каждый год, чтобы полюбоваться на знаменитый «Бобур» — гигантскую конструкцию из лозы, которая напоминает осьминога-годзиллу. Еще здесь можно посидеть в тишине в огромном деревянном «Николином ухе», пробежаться в лесу по длинному батуту «Скорая тропа» и в очередной, тысячный раз залезть на верхушку «Штурма Неба». В арт-парк можно приезжать в любое время года, но в конце июня у всех детей (или тех, кто решил на время впасть в детство) есть особый повод: фестиваль выходного дня «Детское Архстояние», который преображает традиционные объекты «Николы-Ленивца» в нечто новое, но неизменно интересное.

В прошлом году темой был вопрос «Жить как?» (в противовес извечному «взрослому» вопросу: «Как жить?»). Тогда партнеры фестиваля приготовили для детей пространства в отдельных шатрах, в которых они могли попробовать жить, как музыканты, звездочеты, зоологи, танцоры и еще как много кто. В этом году была придумана тема «я иду искать».

«Мы очень долго искали идею, — рассказала программный директор фестиваля Катя Порутчик. — И поняли, что, во-первых, мы хотим расширить фестивальное пространство, чтобы гости смогли увидеть как можно больше объектов «Никола— Ленивца». Вторая зацепка была в том, что обычно к нам едут семьи с детьми до 7 лет, а в этом году мы решили расширить программу и включить в нее занятия для более взрослых детей. Я много работала вожатой в лагерях, и знаю, что подросткам интересно уйти гулять без родителей на некоторое безопасное время, зная, что потом их родители обязательно встретят. И так придумалась история с маршрутами».

Маршруты, то есть прогулки-квесты для детей разных возрастов, стали нововведение этого года. Маршрут «Наибодрейший» придумаль для детей 7-9 лет «министр глупых идей», которого в обычной жизни зовут Андрей Фейгин. В прошлом году так влюбился в Никола-Ленивец, вдохновился его красотой и гармонией, что вновь решил участвовать. Он сочинил несколько четверостиший, которые «находились» по пути, вроде: «Полезнопознавательные дети! Пора собрать нам урожай стишков! Сейчас мы дружно выйдем в эти двери и в дальний путь отправимся пешком!».

Второй маршрут, названный «медитативным», придумал бессменный куратор фестиваля Антон Кочуркин . Эта прогулка погружала участников в настроение и природу парка, заставляя включаться все пять чувств. По пути они заходили на станции фестиваля, где их ждали разные мастер-классы. В арт-резиденции музея русского импрессионизма дети создавали калейдоскопы своими руками и отправляли открытки на Луну, а еще «издевались» над репродукциями картин известных русских художников с помощью красок, цветного скотча и конфетти. В «Кузне» стучали молотками и учились обращаться с металлом. В лаборатории Государственного центра современного искусства делали украшения из пластика и мягких конструкторов в радостно-сумасшедшем стиле Андрея Бартенева

На полевой станции Третьяковки дети собирали артефакты природы — веточки, кору, сухую траву, делали общее произведение в технике ассамбляжа, создавали из них музейное пространство. А музыканты Кира Вайнштейн и Саша Скобеев ждали детей, чтобы вместе с ними сделать музыкальные инструменты из неожиданных вещей: ведер, лески, лесных веток, щебня, а потом сыграть на них целое произведение на сцене.

Когда Катя Порутчик рассказывает обо всем, что они придумали и воплотили на фестивале, у нее загораются глаза. «Мы хотели создать что-то такое, что позволительно подросшим детям, кому уже можно не ложиться спать в 21:00. Что-то зрелищное, чтобы можно было устроить ночью. Мы увидели такую картинку: дети идут на закате в тумане и держат в руках длинные палки со звездами, которые потом пускают плыть по реке, и они светятся. Режиссера этого действия искали долго, и нашли Елену Дроздову, которая воплотила задумку в жизнь: шествие с последующим сжиганием звезд вызвало восторг у детей — даже у тех, кому нужно было спать.

»Мешали спать» тут и ночные показы мультиков от «Москино». На настоящем пленочном аппарате до рассвета крутили старых добрых «Винни-Пуха», «Маугли», «Тайну третьей планеты», «Кентервильское привидение».

Наутро просыпаемся и идем к отправной точке всех маршрутов. Арка Бернаскони знакома всем, кто хоть раз был в Никола-Ленивце. Этот белоснежный цилиндрический дом с окнами, который одиноко стоит посреди огромного поля. В этот раз в нем поселилась «Утроба» — объект Дуни Захаровой. Художница превратила печку с трубой в подобие женского лона с пуповиной. Тесное мягкое пространство, сделанное из розовой эластичной ткани и синтепона, по задумке автора должно напомнить детям о том уютном месте, в котором они провели первые девять месяцев своей жизни. Признаюсь, я тоже залезла вместе с сыном туда. Мы оказалась в абсолютной тишине, в чем-то мягком. Когда мы руками толкали стенки «утробы», я вспомнила, как толкался мой малыш, когда был у меня в животе, и уловила те самые ощущения снаружи и изнутри.

Затем отправляемся в «Ленивый Зиккурат» — высоченный деревянный сруб в лесу, который в этом году стал резиденцией детского центра музея Москвы. Дети с мамами сидят за большим столом и вырезают бумажных монстров. Присоединяемся. За столом идет неспешная беседа. Бывшая москвичка Юлия, которая переехала жить в соседнюю деревню Звизжи вместе с мужем и детьми, рассказывает, как тут интересно жить целый год. «На Рождество мы устроили настоящие Колядки, а на Пасху местные жители вместе с дядей Колей ( Николай Полисский , основатель парка „Никола-Ленивец“ — ред.) устроили такое зрелище, которое трудно забыть». Как я поняла, вместо чучела зимы был сожжен 30-метровый готический собор, который возводили двадцать человек в течение трех месяцев. Масштабы личностей, которые курируют парк и устраиваются здесь фестивали, и вправду поражают и вдохновляют!

На «Детском Архстоянии» посетители устроили «трибьют» Николаю Полисскому. Как известно, его первым арт-перформансом стало поле, уставленное снеговиками, которые изображали стояние на Угре. В этом году художники Сергей Катран и Павел Войницкий сделали реплику этой истории в виде снеговиков из … сена, с носами из свежей морковки (ее потом грызли дети)! Еще одним мотивом автор инсталляции было внедрение «Политики снега» — программы, согласно которой «снег признается главным символом России и Беларуси, и его всегда должно быть много, и летом и зимой».

Главной неожиданностью и радостью для всех без исключения стал приезд питерского «Упсала-цирка», эдакого «Цирка дю Солей» в миниатюре. Для его выступления сделали макет теплохода и прямо на лесной поляне соорудили сцену. Артисты не только показывали представление, но и учили всех желающих жонглировать и прыгать на батуте так же виртуозно, как и они.

На мой взгляд, организаторы просчитались лишь в одном: они пригласили аниматоров из «Мосигры» и от компании Mattel, которые представили игры Scrubble и Uno. Ребята привезли кучу игр на любой вкус: признанные мировые хиты, веселые пати-геймс, игры «на подумать» — семейные и для компаний. Все «настолки» вызвали настоящий ажиотаж, и утащить ребенка из этих двух шатров было ну очень трудно! К тому же, тут раздавали подарки и призы (например, можно было выиграть настольную игру, если принять участие в турнире), поэтому дети роились тут с самого утра, как пчелы у меда.

Вполне закономерным будет вопрос о том, сколько людей делают фестиваль. Как рассказала Катя Порутчик, помимо основной команды из примерно 15 человек, на фестивале работают 45 волонтеров. А все фестивальные объекты были смонтированы силами десяти молодых людей, которые приехали сюда за две недели до фестиваля и построили здесь большую часть конструкций.