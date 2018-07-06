Заключение о соответствии выдано детскому саду на 200 мест в Люберцах

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано детскому саду на 200 мест в Люберцах, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на руководителя ведомства Артура Гарибяна.

«ЗОС получило дошкольное образовательное учреждение на ул. Шевлякова в городском округе Люберцы», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Он уточнил, что детский сад на 200 мест готовится к вводу в эксплуатацию. Инспекторским составом на объекте была проведена проверка по извещению об окончании строительства, после устранения всех замечаний оформлен ЗОС.

«Новое дошкольное образовательное учреждение представляет собой трехэтажное здание общей площадью 3 тыс. 487 кв. м. В здании расположены девять групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения. На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Объект был возведен за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Строительно-инвестиционная компания „САС“.