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В детском клубе на улице 800-летия Москвы открылась выставка рисунков ко Дню семьи, любви и верности
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В детском клубе на улице 800-летия Москвы открылась выставка рисунков ко Дню семьи, любви и верности 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 4 июля 2018
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В детском клубе «Панда» на улице 800-летия Москвы заработала выставка творческих работ юных художников, посвященная Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в администрации клуба.
— В рисунках дети представили свое видение семьи и любви, — поделилась сотрудник администрации. — На многих работах изображены символы Дня семьи, любви и верности — ромашки и голуби.
Она также добавила, что принять участие в выставке могут все желающие юные художники. Приносить свои рисунки в клуб можно до окончания работы выставки — до 10 июля.
Клуб «Панда» работает по будням с 9.00 до 15.00. Адрес: улица 800-летия Москвы, дом 12. (ео)
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