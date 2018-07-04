В детском клубе на улице 800-летия Москвы открылась выставка рисунков ко Дню семьи, любви и верности

В детском клубе «Панда» на улице 800-летия Москвы заработала выставка творческих работ юных художников, посвященная Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в администрации клуба.

— В рисунках дети представили свое видение семьи и любви, — поделилась сотрудник администрации. — На многих работах изображены символы Дня семьи, любви и верности — ромашки и голуби.

Она также добавила, что принять участие в выставке могут все желающие юные художники. Приносить свои рисунки в клуб можно до окончания работы выставки — до 10 июля.

Клуб «Панда» работает по будням с 9.00 до 15.00. Адрес: улица 800-летия Москвы, дом 12. (ео)