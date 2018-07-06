Подозреваемую в убийстве детей медсестру выпустили на свободу в Великобритании

Медсестру Люси Летби, которую подозревают в убийстве младенцев, отпустили под залог в Великобритании. Об этом сообщила газета «АиФ» со ссылкой на Рress Association.

Люси Летби арестовали 3 июля по подозрению в убийстве восьми грудных младенцев и покушении на жизнь шестерых новорожденных в больнице Countess of Chester Hospital. Расследование уголовного дела продолжается.

Родственники 33‐летней роженицы Тамары, которая умерла после кесарева сечения в ГКБ № 4 Ставрополя, рассказали о случившемся. Женщину госпитализировали в роддом без схваток, врачи стали самостоятельно стимулировать роды.