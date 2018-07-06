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Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина посетили школьники из Богородского
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Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина посетили школьники из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 6 июля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В одном из лучших музеев столицы побывали участники «Летних детских мастерских».
Дети, которые посещают «Летние детские мастерские» на базе галереи «Богородское», в начале июля отправились на экскурсию в Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Для многих из них это было первое посещение известнейшего во всем мире музея, и юные экскурсанты остались довольны.
Они долго осматривали произведения искусства от древнейших времен до наших дней. В их числе — произведения живописи и графики, скульптуры, памятники археологии и нумизматики, прикладного искусства, художественные фотографии.
Сразу после экскурсии ребята поделились, что зарядились креативом и готовы еще раз посетить этот великолепный музей.
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