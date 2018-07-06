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В Нижнем более 1000 школьников получат право на льготное питание
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В Нижнем более 1000 школьников получат право на льготное питание 

АиФ Нижний Новгород 6 июля 2018
Фото: АиФ Нижний Новгород
Более 1000 детей из многодетных семей смогут получать льготное питание в школах Нижнего Новгорода в новом учебном году, сообщил глава города Владимир Панов на встрече с родителями и представителями общественных организаций.
По его словам, величина прожиточного минимума, из которого рассчитываются льготы для многодетных семей, была увеличена с 9 165 до 12 165 рублей — на три тысячи рублей. Благодаря этому, половина многодетных семей города сможет получать почти на четверть больше многодетных семей.
«С 1 сентября мы вернем льготы части многодетных семей, и дополнительно 1 095 детишек смогут воспользоваться льготой на питание», — заявил Владимир Панов.
Из городского бюджета до конца 2018 года на это потребуется дополнительно 6 млн рублей, а в 2019 году — 13,8 млн рублей.
Отметим, что в сейчас в Нижнем Новгороде проживают 10 136 многодетных семей.
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