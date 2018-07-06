В Совфеде предлагают создать программу улучшения детских больниц

"За десять лет — это вполне посильная задача. Где-то надо ремонт сделать, где-то оборудование сносить, построить больницу, потому что она просто вышла из строя", — отметила Матвиенко.

Она также добавила, что необходимо обеспечить возможность делать операции и получать послебольничный уход в России, а не «где-то за рубежом».

Ранее Силуанов заявил, что поступления в бюджет от повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов пойдут на здравоохранение, образование и цифровизацию экономики. Он добавил, что будет повышен уровень инфраструктуры и инвестиционной активности в стране. При этом для бизнеса сохранят льготные ставки по целому ряду позиций.