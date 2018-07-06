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В Совфеде предлагают создать программу улучшения детских больниц
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В Совфеде предлагают создать программу улучшения детских больниц 

ТВ Центр 6 июля 2018
Фото: ТВ Центр
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата парламента обратилась к вице-премьеру социального блока Татьяне Голиковой и первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову с просьбой о создании программы по приведению в порядок детских больниц страны. Об этом пишет РИА «Новости».
"За десять лет — это вполне посильная задача. Где-то надо ремонт сделать, где-то оборудование сносить, построить больницу, потому что она просто вышла из строя", — отметила Матвиенко.
Она также добавила, что необходимо обеспечить возможность делать операции и получать послебольничный уход в России, а не «где-то за рубежом».
Ранее Силуанов заявил, что поступления в бюджет от повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов пойдут на здравоохранение, образование и цифровизацию экономики. Он добавил, что будет повышен уровень инфраструктуры и инвестиционной активности в стране. При этом для бизнеса сохранят льготные ставки по целому ряду позиций.
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