Подозреваемый в насилии вожатый лагеря в Железногорске оказался известным хореографом

Вожатый лагеря «Орбита» в Железногорске, которого обвиняют в растлении 11-летней девочки, оказался известным в городе хореографом. У мужчины своя танцевальная студия, в которой он работает почти 25 лет. Об этом сообщил портал «Новости Красноярска».

Местные жители почти уверены: 47-летнего мужчину оговорили. Поводом могло стать то, что вожатый отобрал у воспитанниц мобильные телефоны. Не исключено также, что его мог подставить ранее уволенный из коллектива человек.

Известно, что обвиняемый работал в лагере очень давно, вел там танцевальную студию, которая постоянно брала призовые места на конкурсах. По словам местных жителей, за место в его отряде дети готовы были бороться. У мужчины есть жена и двое детей.

Вожатого лагеря обвинили в изнасиловании 11-летней девочки, которое якобы произошло в ночь с 1 на 2 июля. О ЧП стало известно только после жалобы матери девочки.