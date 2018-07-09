Вожатого детского лагеря обвинили в изнасиловании 11‐летней девочки

Следственный комитет предъявил обвинение вожатому детского оздоровительного лагеря в Железногорске. Его подозревают в изнасиловании 11‐летней девочки. Об этом сообщил официальный сайт СК по Красноярскому краю.

47-летнего вожатого обвинили в совершении преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней». Известно, что в ночь с 1 на 2 июля 2018 года мужчина зашел в комнату, где отдыхали девочки, и изнасиловал одну из них.

Сейчас обвиняемого заключили под стражу на два месяца. Следователи продолжают выяснять все причины и обстоятельства произошедшего.

Известно, что мужчина не имеет педагогического образования. Он работал на одном из химических комбинатов, а в период летнего отпуска устроился вожатым в лагерь. Следователи выясняют, каким образом обвиняемый был допущен к работе с детьми.