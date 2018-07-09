Дети из Карелии стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России»

Михаил Касяник взял первую премию, а Регина Морозова вторую.

Школьники из Карелии стали лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», сообщает министерство культуры республики Карелия. Конкурс был организован с целью сохранения системы образования в сфере культуры, поддержки образовательных учреждений культуры и искусства, в том числе одаренных детей и молодежи.

Лауреатом первой премии Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» от Республики Карелия в 2018 году в номинации «Музыкальное искусство» («Народные и национальные инструменты») признан Михаил Касяник — обучающийся Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало (г. Петрозаводск).

Лауреатом второй премии в номинации «Изобразительное искусство» («Живопись, акварельная живопись») стала Регина Морозова, которая учится Детской школе искусств г. Кондопоги.

Торжественная церемония награждения лауреатов первой премии состоится во втором полугодии 2018 года в Москве.