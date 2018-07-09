Спортивную площадку на Дмитровке привели в порядок

Во дворе дома 129, корпус 2 по Дмитровскому шоссе привели в надлежащее состояние спортивную площадку. Ранее с просьбой о ремонте ограждения и некоторых элементов площадки местный житель обратился на портал «Наш город».

Проблема была оперативно устранена, после чего москвич получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Выполнены работы по ремонту ограждения и конструктивных элементов площадки в местах повреждений, произведена сварка. Спортивная площадка подлежит эксплуатации», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании спортивных площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (мю)