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В Чечне 12-летний водитель задавил двухлетнего пешехода
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В Чечне 12-летний водитель задавил двухлетнего пешехода 

АиФ Ставрополье 11 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Двухлетнего пешехода насмерть сбил 12-летний мальчик за рулём отцовского автомобиля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по Чечне.
Горе-водитель вместе с родителями гостил у родственников в селе Октябрьском и утащил у отца ключи от машины. Автомобиль был припаркован возле дома, и мальчик решил покататься. Под колёса автомобиля попал двухлетний сын хозяина дома. Малыш погиб по дороге в больницу от полученных травм.
Следователи назначили ряд проверочных мероприятий, чтобы изучить все детали происшествия и принять процессуальное решение.
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