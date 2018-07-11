В Чечне 12-летний водитель задавил двухлетнего пешехода

Двухлетнего пешехода насмерть сбил 12-летний мальчик за рулём отцовского автомобиля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по Чечне.

Горе-водитель вместе с родителями гостил у родственников в селе Октябрьском и утащил у отца ключи от машины. Автомобиль был припаркован возле дома, и мальчик решил покататься. Под колёса автомобиля попал двухлетний сын хозяина дома. Малыш погиб по дороге в больницу от полученных травм.

Следователи назначили ряд проверочных мероприятий, чтобы изучить все детали происшествия и принять процессуальное решение.