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30 детских садов появится в Москве в 2018 году
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30 детских садов появится в Москве в 2018 году 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве планируют ввести в эксплуатацию 30 детских садов за счет средств городского бюджета и инвесторов в течение 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.
«Общая вместимость всех планируемых к вводу в 2018 году ДОУ (дошкольных образовательных учреждений — ред.) составляет 6910 мест. 18 ДОУ находятся на территории старой Москвы, остальные 12 — в Новомосковском и Троицком округах», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
По его словам, уже введены три ДОУ, построенных за счет привлеченных средств инвесторов. Один из них, на 125 мест, находится на шоссе Энтузиастов, он уже принял маленьких москвичей, еще два ДОУ, на 350 мест каждый, разместились в жилых кварталах поселения Московский, они откроют свои двери для воспитанников в начале учебного года.
Также сданы два детских сада, построенных за счет средств городского бюджета. Это дошкольные учреждения на 350 мест в 11 квартале Некрасовки на территории Юго-Восточного округа и на 300 мест на улице Маршала Савицкого в Южном Бутове на юго-западе столицы.
Задача ликвидации очереди в дошкольные учреждения стала одной из первых, поставленных мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сегодня очередь ликвидирована, отмечается в материале.
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