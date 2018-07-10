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Россельхознадзор по Кировской области изъял из «Пятерочки» просроченную колбасу и мясо
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Россельхознадзор по Кировской области изъял из «Пятерочки» просроченную колбасу и мясо 

Vyatka-grad.ru 11 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Специалисты кировского Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку оборота продукции в торговой сети магазинов «Пятерочка» в Кирове и Кировской области, сообщили в ведомстве.
В ходе проверки были выявлены нарушения требований и норм технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», а также нарушения обязательных требований в сфере ветеринарии.
Так, в холодильных прилавках торгового зала магазинов находилась на реализации продукция животного происхождения с истекшим сроком годности и без ветеринарных сопроводительных документов.
Из оборота «Пятерочки» было изъято и уничтожено 6,92 килограмм колбасных изделий и мясных деликатесов из-за отсутствия документов и истекшего срока годности.
Юрлицо ООО «Агроторг», которому принадлежит сеть магазинов «Пятерочка» и четыре должностных лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.
Фото — newsler.ru
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