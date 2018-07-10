Россельхознадзор по Кировской области изъял из «Пятерочки» просроченную колбасу и мясо

Специалисты кировского Россельхознадзора провели внеплановую выездную проверку оборота продукции в торговой сети магазинов «Пятерочка» в Кирове и Кировской области, сообщили в ведомстве.

В ходе проверки были выявлены нарушения требований и норм технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции», а также нарушения обязательных требований в сфере ветеринарии.

Так, в холодильных прилавках торгового зала магазинов находилась на реализации продукция животного происхождения с истекшим сроком годности и без ветеринарных сопроводительных документов.

Из оборота «Пятерочки» было изъято и уничтожено 6,92 килограмм колбасных изделий и мясных деликатесов из-за отсутствия документов и истекшего срока годности.

Юрлицо ООО «Агроторг», которому принадлежит сеть магазинов «Пятерочка» и четыре должностных лица привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Фото — newsler.ru