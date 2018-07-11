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В работе Россельхознадзора по Приморью и Сахалину выявили нарушения
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В работе Россельхознадзора по Приморью и Сахалину выявили нарушения 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — РИА Новости. Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе по итогам проверки нашла нарушения в работе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Приморскому краю и Сахалинской области, сообщает управление ГП.
"Установлено, что в ведомстве не соблюдался порядок организации и осуществления государственного земельного надзора… В течение 2017 года данным органом не осуществлялись полномочия по проведению административных обследований. На его сайте не размещались документы об итогах административных обследований, проведенных по трем заданиям в 2018 году. Кроме этого, проверка показала, что при осуществлении государственного земельного надзора управлением не учитывался риск-ориентированный подход", — говорится в сообщении.
По данным управления Генпрокуратуры, в случаях, когда владельцы участков не устраняли нарушений, ведомство не направляло материалы в администрацию Приморского края и правительство Сахалинской области, органы местного самоуправления.
"При выявлении в ходе рейдовых осмотров земельных участков фактов нарушений управлением внеплановые проверки не инициировались… Управлением не соблюдался порядок оформления актов проведенных по заданиям рейдовых мероприятий, не исполнялись полномочия по взысканию причиненного нарушениями земельного законодательства ущерба", — отмечается в сообщении.
Для устранения выявленных нарушений закона заместитель генерального прокурора России Юрий Гулягин внес представление руководителю управления Россельхознадзора. Четыре виновных должностных лица управления привлечены к дисциплинарной ответственности.
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