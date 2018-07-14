Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по специальной подготовке

Мотострелки, в частности, отработали вопросы досмотра транспортного средства, а также применения спецсредств в случае невыполнения требований по остановке автомобиля.

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по действиям военнослужащих в составе российского воинского контингента миротворческих сил.

Практическому этапу специальной подготовки мотострелков предшествовали теоретические занятия, в ходе которых военнослужащие ознакомились с традициями, культурными особенностями, вероисповеданием местного населения, изучили нормы международного права и военно-политическую обстановку региона пребывания.

На практических занятиях военнослужащие отработали вопросы досмотра транспортного средства, а также применения спецсредств в случае невыполнения требований по остановке автомобиля.

В летнем периоде обучения личный состав подразделений ОГРВ ПРРМ основное внимание уделяет занятиям по специальной подготовке в связи с заступлением мотострелкового батальона в октябре текущего года в Зону безопасности.