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Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по специальной подготовке
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Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятия по специальной подготовке 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мотострелки, в частности, отработали вопросы досмотра транспортного средства, а также применения спецсредств в случае невыполнения требований по остановке автомобиля.
В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошли занятия по действиям военнослужащих в составе российского воинского контингента миротворческих сил.
Практическому этапу специальной подготовки мотострелков предшествовали теоретические занятия, в ходе которых военнослужащие ознакомились с традициями, культурными особенностями, вероисповеданием местного населения, изучили нормы международного права и военно-политическую обстановку региона пребывания.
На практических занятиях военнослужащие отработали вопросы досмотра транспортного средства, а также применения спецсредств в случае невыполнения требований по остановке автомобиля.
В летнем периоде обучения личный состав подразделений ОГРВ ПРРМ основное внимание уделяет занятиям по специальной подготовке в связи с заступлением мотострелкового батальона в октябре текущего года в Зону безопасности.
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