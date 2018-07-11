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Современный Тунис без прикрас: сексуальное насилие и контрабанда детей
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Современный Тунис без прикрас: сексуальное насилие и контрабанда детей 

ИД «Собеседник» 11 июля 2018
Контрабанда детей, половое насилие и экономическая эксплуатация является одной из нелицеприятных сторон жизни Туниса. Неутешительную статистику привела министр по делам женщин, семьи и детей страны Незиху Лаабиди.
В 2017 году в Тунисе зарегистрировано порядка тысячи случаев, где были попраны права и свободы ребенка. Порядка 700 инцидентов связаны с изнасилованием детей в возрасте от 5 до 17 лет, еще 300 — с контрабандой несовершеннолетних.
По мнению политолога-международника и эксперта МГУ Натальи Пискуновой, озвученная статистика может быть очень приблизительной. «Задачей Лаабиди было привлечь внимание международных организаций к существующей проблеме, но ее масштабы государством могли быть и скорректированы», — отметила она.
Пострадавшими в большинстве случаев являются юные девушки из бедных семей. Они вынуждены отправляться на заработки в богатые дома, чтобы помочь своим многочисленным родственникам. Часто там они и становятся жертвами домогательств, сексуального насилия и жестокого обращения, а иногда и ограничения свободы. Также, по словам директора Наблюдательного совета по защите прав детей МОМ Хаджера Шерифа, почти 10% несовершеннолетних тунисцев эксплуатируются с целью экономических выгод — то есть фактически находятся в рабстве.
Что же касается контрабанды подростков, министр Незиха Лаабиди сообщила, что власти готовы бороться с этим и сотрудничать с международным сообществом. Стратегия по защите прав женщин и детей уже разрабатывается в ведомстве.
Гиды и путешественники, посещавшие Тунис, Алжир и Марокко, призывают туристов очень серьезно отнестись к своей безопасности в этой тройке стран, особенно, если поездка проходит с детьми. Гулять за пределами туристических маршрутов и отпускать детей на прогулку одних крайне рискованно.
Стоит учитывать при посещении Туниса и тот факт, что в стране до сих пор действует чрезвычайное положение из-за возможных массовых волнений и возросшей террористической угрозы. Только на прошлой неделе во время атаки боевиков на границе были убиты девять человек.
К сожалению, полностью подчинить себе порядок власти в странах Магриба не могут. Во многом это связано с религией населения — в некоторых регионах весьма жесткая форма ислама доводит ситуацию с правами женщин и детей до критической точки, а мужчин толкает на путь радикализма, что еще больше ухудшает и без того нестабильную ситуацию в регионе.
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