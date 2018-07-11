Международный день фотографа отметили в Марьиной Роще

Дети из Марьиной Рощи на днях отметили Международный день фотографа. В мероприятии приняли участие ребята в возрасте от семи до 13 лет, в том числе дети-инвалиды из семей, состоящих на обслуживании в центре помощи семье и детям «Родник».

— Участникам рассказали об истории возникновения праздника, об истории создания первой фотографии, о принципе создания прообраза первой фотографии и о разновидностях фотокамер. Кроме того, ребята сами выполнили художественные фотографии, — сообщили в центре.

По завершении мероприятия в помещении центра была организована интерактивная выставка детских работ с обсуждением. (вт)