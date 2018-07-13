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В Чебоксарах к 2019 году построят еще один ледовый дворец
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В Чебоксарах к 2019 году построят еще один ледовый дворец 

РИА «ФедералПресс» 13 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Чебоксарах к 2019 году рядом с кадетским корпусом на Эгерском бульваре построят ледовый дворец. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
В документах электронного аукциона говорится, что начать строительство планируется в августе этого года. Начальная (максимальная) цена составляет 216,3 млн рублей. Данные средства выделят из федерального и республиканского бюджетов.
Заказчик строительства — Новочебоксарская спортивная школа олимпийского резерва №4.
В начале месяца стало известно, что в Алатырском районе Чувашии планируется построить новый 5-этажный корпус психоневрологического интерната с пищеблоком. На эти цели из пенсионного фонда и республиканского бюджета будет выделено порядка 206 млн рублей.
Фото: ФедералПресс
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