В Чебоксарах к 2019 году построят еще один ледовый дворец

В Чебоксарах к 2019 году рядом с кадетским корпусом на Эгерском бульваре построят ледовый дворец. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В документах электронного аукциона говорится, что начать строительство планируется в августе этого года. Начальная (максимальная) цена составляет 216,3 млн рублей. Данные средства выделят из федерального и республиканского бюджетов.

Заказчик строительства — Новочебоксарская спортивная школа олимпийского резерва №4.

В начале месяца стало известно, что в Алатырском районе Чувашии планируется построить новый 5-этажный корпус психоневрологического интерната с пищеблоком. На эти цели из пенсионного фонда и республиканского бюджета будет выделено порядка 206 млн рублей.