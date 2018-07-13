«Активные граждане» проголосовали за новые пункты вакцинации от гриппа в торговых центрах

Более 205,4 тыс. человек приняли участие в голосовании о размещении в Москве новых пунктов вакцинации от гриппа, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе проекта «Активный гражданин».

«Участники проекта «Активный гражданин» проголосовали по вопросу размещения новых пунктов вакцинации от гриппа в Москве. Всего свое мнение высказали 205 тыс. 445 человек», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что сделать прививку от гриппа в Москве можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах вакцинации. Прошлой осенью они работали у 26 станций метро и в 73 центрах госуслуг «Мои документы». Возможностью сделать прививку по пути на работу или по делам воспользовались более 200 тыс. москвичей. В этом году количество мобильных пунктов вакцинации предлагается увеличить.

«По мнению большинства, новые пункты вакцинации удобнее всего размещать в торговых центрах (по выходным). Этот вариант ответа выбрали 24,35% «активных граждан». Чаще за это голосовали мужчины, а также участники в возрасте от 25 до 34 лет. 12,56% посчитали, что вакцинацию необходимо проводить в центрах соцобслуживания населения. Такие площадки оказались наиболее удобными для женщин и участников голосования старше 45 лет. 7,88% посчитали необходимым организовать мобильные прививочные пункты на железнодорожных вокзалах. Этот вариант ответа чаще выбирали «активные граждане» от 35 до 45 лет», — указано в сообщении.

Кроме того, 2,58% проголосовали за открытие пунктов вакцинации в одном из павильонов ВДНХ: этот адрес пользовался популярностью у «активных граждан» до 24 лет. Почти 3 тыс. «активных граждан» предложили свои варианты размещения площадок для вакцинации, среди них — городские парки, крупные бизнес-центры, вузы; также часто звучали предложения проводить вакцинацию по месту работы или учебы. Около 16,12% участников посчитали, что существующих площадок вакцинации — у станций метро и в центрах «Мои документы» — достаточно. 20,89% затруднились ответить, так как не прививаются от гриппа. Еще 14,71% передали право решать этот вопрос специалистам.