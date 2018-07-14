Погибшего при спасении «Лесных вепрей» таиландского дайвера наградили посмертно

Старший сержант запаса ВМС Таиланда Саман Куман, погибший в ходе операции по спасению детей из затопленной пещеры, посмертно награжден орденом Белого слона и произведен в капитаны третьего ранга. Специальный указ подписал король страны. Об этом сообщил сайт «Говорит Москва».

Повышение в звании через четыре-пять рангов предусмотрено в Таиланде исключительно в случае гибели военнослужащих, выполнявших задание на действительной службе.

Кроме почета, такое награждение предполагает повышенную офицерскую пенсию для семьи погибшего.

«За героизм и самопожертвование при спасении жизней других людей, проявленные при выполнении задания в ходе спасательной операции ценой собственной жизни, на основании Конституции королевства Таиланд и Закона о воинской службе королевства Таиланд, в порядке исключения наградить старшего сержанта ВМС запаса Самана Кумана орденом Белого слона и присвоить ему внеочередное звание капитана третьего ранга посмертно», — привело РИА «Новости» текст указа.

Орден Белого слона — один из старейших высших ордеров Таиланда и присваивается военнослужащим действительной службы и гражданским служащим высокого ранга. В армии, ВМС и ВВС Таиланда им обычно награждают только старших офицеров.

Спасенную из затопленной пещеры в Таиланде детскую футбольную команду и их тренера выписали из больницы в четверг, 19 июля. По словам медиков, сейчас все госпитализированные чувствуют себя хорошо, они набирают потерянный вес.