Ещё
Погибшего при спасении «Лесных вепрей» таиландского дайвера наградили посмертно
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Суперсемейка-2
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет

Погибшего при спасении «Лесных вепрей» таиландского дайвера наградили посмертно 

360tv.ru 33 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Старший сержант запаса ВМС Таиланда Саман Куман, погибший в ходе операции по спасению детей из затопленной пещеры, посмертно награжден орденом Белого слона и произведен в капитаны третьего ранга. Специальный указ подписал король страны. Об этом сообщил сайт «Говорит Москва».
Повышение в звании через четыре-пять рангов предусмотрено в Таиланде исключительно в случае гибели военнослужащих, выполнявших задание на действительной службе.
Кроме почета, такое награждение предполагает повышенную офицерскую пенсию для семьи погибшего.
«За героизм и самопожертвование при спасении жизней других людей, проявленные при выполнении задания в ходе спасательной операции ценой собственной жизни, на основании Конституции королевства Таиланд и Закона о воинской службе королевства Таиланд, в порядке исключения наградить старшего сержанта ВМС запаса Самана Кумана орденом Белого слона и присвоить ему внеочередное звание капитана третьего ранга посмертно», — привело РИА «Новости» текст указа.
Орден Белого слона — один из старейших высших ордеров Таиланда и присваивается военнослужащим действительной службы и гражданским служащим высокого ранга. В армии, ВМС и ВВС Таиланда им обычно награждают только старших офицеров.
Спасенную из затопленной пещеры в Таиланде детскую футбольную команду и их тренера выписали из больницы в четверг, 19 июля. По словам медиков, сейчас все госпитализированные чувствуют себя хорошо, они набирают потерянный вес.
360tv.ru: последние новости
Украинских экстремистов уличили в вербовке малолетних преступников Московский Губернский театр покажет «Маленького принца» в постановке Сергея Безрукова Опасное количество свинца обнаружили на детской площадке столицы Камчатки
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы знаете о московском метро?
Актеры, которых мы потеряли в 20185
Самые плохо одетые российские звезды29
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских25
Эммануил Виторган: любовь с печальным концом
Видео
02:46
В Сети появился трейлер новинки с Марго Робби
Кино
02:07
Фильм с Ривзом переименуют специально для русских
Кино
06:30
Премьера новой серии «Возвращения в Простоквашино»
ТВ
10:01
Смешные дубли, оставшиеся за кадром
Кино
10:09
Роли, ради которых актёры решились на экстрим
Кино
03:51
Ляпы в советских комедиях
Кино
03:13
Лучше не соваться: мистические места Москвы
Город
10:17
Что стало с детьми из фэнтези
Кино
07:07
В парке Москвы появится зеркальная пещера
Город
02:58
Басилашвили въехал в киоск на съемках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение