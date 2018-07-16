Власти Бурятии организуют летний отдых детям из пострадавшего от паводка Забайкалья

УЛАН-УДЭ, 16 июля. / ТАСС /. Власти Республики Бурятия организуют 200 детям из Забайкальского края, в котором произошло наводнение, отдых в оздоровительных лагерях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Бурятии.

"Власти Забайкальского края обратились к правительству Бурятии с просьбой о помощи в организации отдыха в летних оздоровительных лагерях республики 200 детей из Забайкалья в связи с паводковым наводнением в крае. Глава республики ( Алексей Цыденов ) дал 16 июля поручение министерству спорта и министерству социальной защиты Бурятии оперативно подготовиться к приему детей из соседнего края и организовать их отдых на должном уровне", — говорится в сообщении.

Профильные министерства уже начали расчеты по финансированию лагерей, куда отправятся отдыхать дети из Забайкалья.

В Забайкальском крае около месяца почти ежедневно идут дожди, в зону подтопления попали 29 населенных пунктов, включая города Чита, Шилка и Нерчинск. Вода подтапливала свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач — на 16 июля в зоне подтопления остаются 173 дома. В регионе были повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. На всей территории края введен режим ЧС.