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Власти Бурятии организуют летний отдых детям из пострадавшего от паводка Забайкалья
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Власти Бурятии организуют летний отдых детям из пострадавшего от паводка Забайкалья 

ТАСС 56 минут назад
УЛАН-УДЭ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия организуют 200 детям из Забайкальского края, в котором произошло наводнение, отдых в оздоровительных лагерях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Бурятии.
"Власти Забайкальского края обратились к правительству Бурятии с просьбой о помощи в организации отдыха в летних оздоровительных лагерях республики 200 детей из Забайкалья в связи с паводковым наводнением в крае. Глава республики (Алексей Цыденов) дал 16 июля поручение министерству спорта и министерству социальной защиты Бурятии оперативно подготовиться к приему детей из соседнего края и организовать их отдых на должном уровне", — говорится в сообщении.
Профильные министерства уже начали расчеты по финансированию лагерей, куда отправятся отдыхать дети из Забайкалья.
В Забайкальском крае около месяца почти ежедневно идут дожди, в зону подтопления попали 29 населенных пунктов, включая города Чита, Шилка и Нерчинск. Вода подтапливала свыше 700 жилых домов, около 1,5 тыс. приусадебных участков и 2,8 тыс. дач — на 16 июля в зоне подтопления остаются 173 дома. В регионе были повреждены и разрушены 27 автомобильных и один железнодорожный мост, размыты дороги. На всей территории края введен режим ЧС.
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