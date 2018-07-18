Квест. По неведомым дорожкам

Увлекательная игра-бродилка «Вдохновение Ясенево» позволит узнать много интересного об этом районе.

— Для прохождения квеста потребуются лишь смартфон и свободное время. На маршруте пригодятся логика, смекалка, умение видеть детали и, конечно, азарт первооткрывателя, — отмечают организаторы.

Участники игры познакомятся со старинными усадьбами, полюбуются гладью исторических прудов, прогуляются под сенью деревьев Битцевского парка и, конечно, сделают массу открытий.

Подробности — на сайте moscow.streetadventure.ru.