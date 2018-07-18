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Квест. По неведомым дорожкам
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Квест. По неведомым дорожкам 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Увлекательная игра-бродилка «Вдохновение Ясенево» позволит узнать много интересного об этом районе.
— Для прохождения квеста потребуются лишь смартфон и свободное время. На маршруте пригодятся логика, смекалка, умение видеть детали и, конечно, азарт первооткрывателя, — отмечают организаторы.
Участники игры познакомятся со старинными усадьбами, полюбуются гладью исторических прудов, прогуляются под сенью деревьев Битцевского парка и, конечно, сделают массу открытий.
Подробности — на сайте moscow.streetadventure.ru.
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