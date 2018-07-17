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Госавтоинспекция г. Лабытнанги совместно с Общественным советом провели мероприятие «Юный велосипедист»
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Госавтоинспекция г. Лабытнанги совместно с Общественным советом провели мероприятие «Юный велосипедист» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
Сотрудники Госавтоинспекции г. Лабытнанги совместно с инспектором ПДН и представителем Общественного совета организовали мероприятие для детей, пребывающих в лагере в период летних каникул.
Инспектор ОГИБДД Анатолий Пропп провел с ребятами беседу о безопасном поведении на дороге, разъяснил правила поведения вблизи проезжей части, разобрал наиболее опасные дорожные ситуации. Вместе с тем напомнил ребятам, что до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть, а также запрещено пересекать пешеходный переход на велосипеде. По пешеходному переходу разрешается идти пешком и катить рядом свой двухколесный транспорт. Кроме того, страж порядка напомнил школьникам о том, что в темное время суток и в условиях недостаточной видимости велосипедисту могут помочь световозвращающие элементы, чтобы избежать столкновения с автомобилем.
Полицейские показали школьникам фильм, в котором были продемонстрированы опасные ситуации на дорогах, дети наглядно убедились, что дорога не всегда бывает безопасной. Автоинспекторы вручили юным велосипедистам памятки, чтобы ребята могли еще раз повторить Правила дорожного движения, а также поделиться полезной информацией со своими друзьями и родителями.
Инспектор по делам несовершеннолетних Андрей Новоселов в ходе беседы обсудил с ребятами тему безопасности в период проведения летних каникул, обратив внимание на соблюдение элементарных норм и правил поведения, а также напомнил несовершеннолетним о соблюдении комендантского часа.
В конце мероприятия председатель Совета ветеранов, член Общественного совета Александр Жабкин в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» провел с подрастающим поколением беседу и вручил ребятам памятки, напоминающие о мерах безопасности.
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