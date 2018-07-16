Власти Подмосковья отчитались о средствах на путевки для льготников

«За первое полугодие в Московской области 5,6 тысячи региональных льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение на сумму 104,5 миллиона рублей. Льготными путевками также обеспечено 2,3 тысячи детей и сопровождающих лиц на сумму 57,5 миллионов рублей», — рассказала она.

По ее словам, всего на отдых запланировано отправить более 22 тысяч человек, на эти цели в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 525,2 миллиона рублей.

В середине мая Забралова рассказала, что в этом году подмосковных льготников отправляют в местные в санатории, а также средней полосы России, кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья.