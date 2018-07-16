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Власти Подмосковья отчитались о средствах на путевки для льготников
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Власти Подмосковья отчитались о средствах на путевки для льготников 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Почти 180 миллионов рублей были направлены на льготные санаторно-курортные путевки с начала года, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Ее слова приводятся на сайте регионального правительства в понедельник, 16 июля.
«За первое полугодие в Московской области 5,6 тысячи региональных льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение на сумму 104,5 миллиона рублей. Льготными путевками также обеспечено 2,3 тысячи детей и сопровождающих лиц на сумму 57,5 миллионов рублей», — рассказала она.
По ее словам, всего на отдых запланировано отправить более 22 тысяч человек, на эти цели в консолидированном бюджете предусмотрено свыше 525,2 миллиона рублей.
В середине мая Забралова рассказала, что в этом году подмосковных льготников отправляют в местные в санатории, а также средней полосы России, кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья.
Губернатор региона Андрей Воробьев неоднократно заявлял, что власти должны заботиться о социально незащищенных слоях населения. В начале месяца он распорядился ввести для подмосковных пенсионеров новую льготу. Еще ранее он и мэр Москвы Сергей Собянин договорились обеспечить для пенсионеров бесплатный проезд в поездах пригородного сообщения. Данная мера соцподдерки начнет действовать с августа.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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