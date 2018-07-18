На Кубани над акваторией Черного моря ожидается образование смерчей

Краснодар. 18 июля — Новая Кубань. По данным Управления гражданской обороны и защиты населения города Анапа, 18 июля сохраняется возможность образования смерчей над акваторией Черного моря на участке от поселка Магри до Анапы. В связи с этим ведомство призывает гостей и жителей побережья соблюдать правила безопасности и не подвергать свое здоровье опасности.

*На пляжах Сочи ожидается образование смерчей

Кроме того, в Анапе сегодня также ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с. С понедельника на городских пляжах действует запрет на купание в море из-за шторма и мощного донного течения.