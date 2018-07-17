В Туринске оштрафовали шеф-повара школы за просроченную сметану

Прокуратура Свердловской области оштрафовало общеобразовательную школу в селе Городище Туринского района за просроченную сметану. Штраф наложили и на шеф-повара местного комбината питания, сообщает во вторник, 18 июля, «АиФ-Урал»

Школа подверглась плановой проверке со стороны надзорного ведомства, в ходе которой обнаружились интересные факты в столовой Городищенской средней общеобразовательной школы, которая обслуживала детей в летний оздоровительный период. В школьном комбинате питания был нарушен технический регламент «О безопасности пищевой продукции».

«При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. В нарушение указанных требований законодательства в столовой летнего лагеря в холодильнике с маркировкой «молочная продукция» в целях дальнейшего приготовления пищевой продукции для питания детей хранились пакеты сметаны с истекшим сроком годности», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры

В результате надзорным ведомством были возбуждены административные дела в отношении руководства школы (оштрафовано на 100 тысяч рублей) и шеф-повара столовой (штраф — 10 тысяч рублей). Кроме того, прокуратурой вынесены представления в отношении трех должностных лиц.