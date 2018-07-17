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В Туринске оштрафовали шеф-повара школы за просроченную сметану
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В Туринске оштрафовали шеф-повара школы за просроченную сметану 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Прокуратура Свердловской области оштрафовало общеобразовательную школу в селе Городище Туринского района за просроченную сметану. Штраф наложили и на шеф-повара местного комбината питания, сообщает во вторник, 18 июля, «АиФ-Урал».
Школа подверглась плановой проверке со стороны надзорного ведомства, в ходе которой обнаружились интересные факты в столовой Городищенской средней общеобразовательной школы, которая обслуживала детей в летний оздоровительный период. В школьном комбинате питания был нарушен технический регламент «О безопасности пищевой продукции».
«При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия хранения и срок годности, установленные изготовителем. В нарушение указанных требований законодательства в столовой летнего лагеря в холодильнике с маркировкой «молочная продукция» в целях дальнейшего приготовления пищевой продукции для питания детей хранились пакеты сметаны с истекшим сроком годности», — отметили в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате надзорным ведомством были возбуждены административные дела в отношении руководства школы (оштрафовано на 100 тысяч рублей) и шеф-повара столовой (штраф — 10 тысяч рублей). Кроме того, прокуратурой вынесены представления в отношении трех должностных лиц.
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