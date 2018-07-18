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Храм святого Благоверного великого князя Дмитрия Донского приглашает в студию «Лествица»
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Храм святого Благоверного великого князя Дмитрия Донского приглашает в студию «Лествица» 

Вестник Бутова 26 минут назад
Фото: Вестник Бутова
В Северном Бутове в летний период при храме начала работу художественная студия. Об этом рассказывается на сайте организации.
Квалифицированные специалисты проводят занятия по графике, керамике, рисунку. Храм приглашает всех детей и подростков Северного Бутова, интересующихся искусством и желающих приобщиться к миру прекрасного в творческие мастерские.
Занятия по графике (для детей от 11 лет) проходят по субботам в 12 часов.
Изобразительное искусство (для дошкольников) — по вторникам и четвергам 12:00-13:00 (в мастерской), изобразительное искусство (для школьников)
по вторникам и четвергам в 13:00-15:00 (пленэр). Занятия в студии «Керамика» (для детей от 6 лет) проходят по вторникам и четвергам 12:00-13:00. Дополнительная информация по телефону: 8-909-944-46-46.
Фото: russian-church.ru
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