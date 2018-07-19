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Оренбуржец за пьяную езду лишился свободы
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Оренбуржец за пьяную езду лишился свободы 

АиФ-Оренбург 36 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
29-летний житель Оренбургского района приговорен к 10 месяцам колонии-поселения за повторную пьяную езду.
Оренбуржец ранее привлекался к административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В декабре 2017 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. В этот раз его привлекли уже к уголовной ответственности. Свою вину оренбуржец признал полностью и раскаялся, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Также нарушитель на 3 года лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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