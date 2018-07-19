Оренбуржец за пьяную езду лишился свободы

29-летний житель Оренбургского района приговорен к 10 месяцам колонии-поселения за повторную пьяную езду.

Оренбуржец ранее привлекался к административной ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. В декабре 2017 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии и отказывался от прохождения медицинского освидетельствования. В этот раз его привлекли уже к уголовной ответственности. Свою вину оренбуржец признал полностью и раскаялся, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также нарушитель на 3 года лишился права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор суда в законную силу не вступил.